Ещё 284 жителям Псковской области диагностировали COVID-19 за сутки

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284 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в регионе за минувшие сутки. Такие данные приводятся в официальном Telegram-канале Псковской области.

С марта 2020 года в регионе было выявлено 58 887 случаев инфицирования COVID-19.

За всё время пандемии 924 человека скончались от осложнений коронавирусной инфекции в Псковской области, только 5 из них — за минувшие сутки.

Ещё 309 жителей региона выписались из псковских медучреждений в связи с выздоровлением.

Почти 2 400 тестов на выявление ковида провели медики Псковской области за последние 24 часа.