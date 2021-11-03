Tele2 поддержит премию «Народное признание» в шестой раз

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Tele2 поддерживает Первую общественную премию Псковской области «Народное признание» в статусе генерального партнера шестой год. Жители и компании Псковской области начали выдвижение претендентов на соискание награды в 12 номинациях. Лучших определит народное голосование и жюри.

«Народное признание» проходит по инициативе Псковского агентства информации уже 12 лет. Каждый год в рамках премии отмечают людей и компании, которые вносят вклад в социально-культурное и экономическое развитие региона. Выдвигать претендентов на награду может любой человек, любая компания, представители всех ветвей власти, возможно и самовыдвижение. Главное условие – соискатель премии должен иметь непосредственное отношение к Псковской области.

Голосование пройдет в два этапа, сначала псковичи выберут тройку лучших в каждой номинации путем голосования, затем вместе с компетентным жюри определят победителей. В этом году награды будут присуждаться в традиционных номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие». Кроме того, организаторы ввели номинацию «Экомышление». В ней могут быть представлены проекты, акции, инициативы, направленные на улучшение и сохранение экологии, реализуемые в Псковской области. Прием заявок номинантов премии уже начался на сайте Псковского агентства информации.

За время сотрудничества с премией Tele2 в качестве основного партнера «Народного признания» внимательно следит за процессом выдвижения, голосования и награждает победителя в одной из номинаций.

Сергей Мартынов, директор псковского филиала Tele2:

«Премия «Народное признание» уже давно зарекомендовала себя как объективная и честная. Мы в Tele2 ценим открытость и беспристрастность на всех этапах голосования: с момента выдвижения кандидатов до определения победителей. Люди и компании, которые выдвигаются в номинациях и побеждают, действительно достойны, благодаря им регион развивается, появляются новые рабочие места, растет привлекательность Псковской области. Всегда приятно отмечать и поддерживать лучших».