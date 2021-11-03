Стало известно, какая погода ждёт псковичей на ноябрьских праздниках

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Синоптики прогнозируют дождливую погоду с 4 по 7 ноября в дни празднования народного единства. Об этом сообщила руководитель Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, пишет «Псковская правда».

«Промежутки между дождями будут, но, в основном, будет облачно», - отметила синоптик. Также по данным Гидрометцентра, начало выходных ожидается теплым.

Температура воздуха в начале праздников днём разогреется до 10 градусов, ночью – до 5. К концу праздников похолодает. Дневные температуры снизятся до 3-8 градусов, ночные могут опуститься до 0 градусов.

«Осадков в виде снега в эти дни мы не ожидаем», – подчеркнула Нещадимова. По прогнозу, снег можно ожидать в двадцатых числах ноября. Ранее синоптики сообщали, когда снежный покров установится в Псковской области.