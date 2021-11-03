Пройти новый квест предлагают посетителям Изборской крепости

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Туристы, приехавшие в Изборск, в кассах ансамбля Изборской крепости теперь могут получить квест-лист с заданиями по тропе к Словенским ключам. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Создатели маршрута обещают, что, пройдя тест, вы почувствуете себя настоящим исследователем.

«Вам помогут информационные стенды, которые познакомят с природой заповедника. Изучайте их и ищите подсказки, необходимые для выполнения заданий. А правильный путь подскажет дорожка!» - рассказали в пресс-службе.

Отметим, на сегодняшний день тропу до Словенских ключей продолжают приводить в порядок. В скором времени подсыпка из натуральных материалов сделает тропу комфортной для прогулок даже в дождливую погоду.