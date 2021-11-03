Стало известно, почему ртутные градусники резко подорожали в аптеках Пскова

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В Псковской области цена на ртутный градусник увеличилась в 7 раз за последние полтора года. В начале 2020 года прибор стоил от 60 до 80 рублей, теперь в аптеках не найти термометр дешевле 150-430 рублей, пишет ПАИ.

Причиной такой цены стал резкий спрос во время пандемии и, в последствии, дефицит приборов. В сетевых аптеках города отмечают, что поставки ртутных градусников непостоянные. Повлиять на поставки градусников по невысокой цене формацевты не могут, однако в наличии есть термометры по 427 рублей.

В всех аптеках города предлагают альтернативу. Ртутный градусник постепенно притесняет другой экземпляр с похожим на ртуть сплавом, но намного безопаснее. Как отмечают формацевты, внешне эти градусники не отличаются, но ртуть заменена на безопасную гелиевую основу.

Новый градусник с безопасной шкалой будет стоить в пределах 280-300 рублей. Электронный обойдется в пределах 170-280.