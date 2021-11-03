Псковичам предлагают заменить ртутные градусники на гелиевые

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Ртутные градусники невозможно купить в аптеках Пскова, пишет ПАИ.

Из восьми аптек Пскова градусник нашёлся лишь в одной. Его стоимость составила 427 рублей.

В первой из восьми аптек заявили, что градусник есть и приобрести его можно за 150 рублей и выше, однако для этого нужно дождаться завоза. «Заказы ртутных термометров временно недоступны. Возможно, поступление товара будет позже», - рассказали в аптеке.

В следующей аптеке рассказали, что фармацевты не регулируют поставки ртутных термометров. Однако иногда их завозят с петербургского склада. Стоимость иногороднего термометра — 300 рублей.

В остальных аптеках города уверили, что ртутные градусники больше не выпускаются и на смену им пришли безртутные, гелиевые термометры. По словам фармацевтов, такие модели безопаснее. Цена слвременных градусников — 280-300 рублей.

Отметим, дефицита на электронные градусники в аптеках Пскова нет. Их можно приобрести за 170-250 рублей.