В 44 деревнях Псковской области поставят вышки сотовой связи и интернета

Благодаря поддержке председателя правительства Михаила Мишустина, в деревнях Псковской области будет установлено 48 базовых станций до конца 2021 года. Об этом сообщил официальный Telegram-канал региона. В список вошло 44 деревни с населением от 20 до 100 человек.

На проект по развитию услуг связи региону было выделено 200 млн рублей. На данный момент уже заключены госконтракты с операторами связи «МТС» и «Мегафон». Жир позволит предоставить услуги мобильной связи и мобильного интернета более 10 тысячам жителей уже в этом году.

Где будут установлены станции:

- Бежаницкий район: деревни Аксеново, Аполье, Бардово, Красное Иваньково, Паства, Ублиска;

- Великолукский район: Бандино, Унино, Дерганово;

- Гдовский район: Журавлев Конец, Ветвеник, Островцы, Первомайская, Ремда;

- Локнянский район: Юхово;

- Дновский район: Выскодь, Зарабочье, Михайлов Погост;

- Красногородский район: Влесно, Платишино, Кресты;

- Локнянский район: Миритиницы;

- Невельский район: Козлово, Красный Поселок, Крупевицы, Барканово, Рыкалево;

- Новоржевский район: Дорожкино;

- Куньинский район: Ямище;

- Новосокольнический район: Островки;

- Опочецкиий район: Барсаново;

- Островский район: Ларино;

- Палкинский район: Васильево;

- Печорский район: Дуравино;

- Струго-Красненский район: Творожково;

- Порховский район: Пески Бороздины;

- Плюсский район: Лосицы;

- Порховский район: Молочище, Нестрино, Подоклинье, Шмойлово;

- Пустошкинский район: Шуменец;

- Пушкиногорский район: Бирюли;

Вышки обеспечат беспроводным широкополосным доступом в сеть интернет не только жителей данных деревень, но и всех населенных пунктов в радиусе 4 км. По телефону можно будет разговаривать в радиусе до 7 км.