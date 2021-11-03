В 44 деревнях Псковской области поставят вышки сотовой связи и интернета

Благодаря поддержке председателя правительства Михаила Мишустина, в деревнях Псковской области будет установлено 48 базовых станций до конца 2021 года. Об этом сообщил официальный Telegram-канал региона. В список вошло 44 деревни с населением от 20 до 100 человек.
На проект по развитию услуг связи региону было выделено 200 млн рублей. На данный момент уже заключены госконтракты с операторами связи «МТС» и «Мегафон». Жир позволит предоставить услуги мобильной связи и мобильного интернета более 10 тысячам жителей уже в этом году.
- Бежаницкий район: деревни Аксеново, Аполье, Бардово, Красное Иваньково, Паства, Ублиска;
- Великолукский район: Бандино, Унино, Дерганово;
- Гдовский район: Журавлев Конец, Ветвеник, Островцы, Первомайская, Ремда;
- Локнянский район: Юхово;
- Дновский район: Выскодь, Зарабочье, Михайлов Погост;
- Красногородский район: Влесно, Платишино, Кресты;
- Локнянский район: Миритиницы;
- Невельский район: Козлово, Красный Поселок, Крупевицы, Барканово, Рыкалево;
- Новоржевский район: Дорожкино;
- Куньинский район: Ямище;
- Новосокольнический район: Островки;
- Опочецкиий район: Барсаново;
- Островский район: Ларино;
- Палкинский район: Васильево;
- Печорский район: Дуравино;
- Струго-Красненский район: Творожково;
- Порховский район: Пески Бороздины;
- Плюсский район: Лосицы;
- Порховский район: Молочище, Нестрино, Подоклинье, Шмойлово;
- Пустошкинский район: Шуменец;
- Пушкиногорский район: Бирюли;
Вышки обеспечат беспроводным широкополосным доступом в сеть интернет не только жителей данных деревень, но и всех населенных пунктов в радиусе 4 км. По телефону можно будет разговаривать в радиусе до 7 км.