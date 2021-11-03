Студентам ПсковГУ продлили дистанционное обучение

Студенты ПсковГУ продолжат обучение в дистанционном формате ещё одну неделю. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе университета.

С 8 по 13 ноября дистанционное обучение продолжат студенты всех направлений, за исключением института инженерных наук и медицинского факультета института медицины и экспериментальной биологии.

Напомним, учащиеся ПсковГУ и колледжа перешли на дистанционное обучение с 25 октября. Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщал, что российские вузы сами принимают решение о переводе студентов на дистант или самостоятельную работу на период нерабочих дней, введенных из-за ситуации с коронавирусом.