Волонтерам Псковской области могут разрешить бесплатный проезд в автобусах

3 ноября в режиме онлайн состоялась встреча губернатора Псковской области с представителями молодежных движений региона и участниками окружного форума «Ладога». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации области.

Руководитель регионального Ресурсного центра добровольчества Алеся Михачева озвучила инициативы по совершенствованию региональной системы профориентации и выступила с несколькими предложениями.

Первым предложением было продолжить практику создания региональных центров добровольчества, вторым – продлить возможность волонтера бесплатно ездить в общественном транспорте.

Михаил Ведерников подтвердил, что в регионе должна появиться региональная сетка ресурсных центров. По мнению главы региона они являются точками притяжения для нынешней молодежи.

«Добровольцы — значимый ресурс. Это ощутимая поддержка, она особенно была заметна в первые месяцы борьбы с коронавирусом. Волонтеры смогли оперативно аккумулировать свои силы и помочь людям», — отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что даст поручение предусмотреть 500 тысяч рублей на следующий год для поддержки проектов и инициатив волонтеров. Также будет проведено совещание с представителями муниципалитетов для обмена опытом работы в «зелёной» зоне.