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Происшествия3 ноября 2021 18:42

Стало известно, какое наказание суд вынес вандалам, разгромившим Финский парк в Пскове

Источник:kp.ru
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Кадры ареста виновников ночного погрома в Финском парке

Кадры ареста виновников ночного погрома в Финском парке

3 ноября Псковский городской суд вынес наказание вандалам, разгромившим Финский парк. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

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