Стало известно, какое наказание суд вынес вандалам, разгромившим Финский парк в Пскове

Кадры ареста виновников ночного погрома в Финском парке

3 ноября Псковский городской суд вынес наказание вандалам, разгромившим Финский парк. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

В суде было рассмотрено дело о молодых людях 21 и 20 лет, которые 24 сентября устроили погром в недавно отреставрированном парке в центре Пскова.

Хулиганы разворотили скамейки и урны, перевернули теннисный стол и сломали качель.

Суд вынес приговор: административный арест на трое суток по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство.