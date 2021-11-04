Новый пункт вакцинации от COVID-19 появится в Пскове

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В Пскове планируется открытие ещё одного пункта вакцинации от коронавирусной инфекции. Такое решение было принято во время рабочей встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с и. п. главы администрации Пскова Борисом Елкиным, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Ещё один прививочный пункт благоустроят в районе Запсковья в ТРК «Рубин».

Новый пункт вакцинации от коронавируса станет шестым в Пскове. На сегодняшний день привиться от ковида псковичи могут в СРЦ «Простория», в ТЦ «Империал», в ТЦ «Акваполис», в ТЦ «Фьорд Плаза» и в СК «Ледовый дворец».