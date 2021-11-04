Ещё 5 регионов России продлили нерабочие дни

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Власти есколькольких регионов России заявили о продлении нерабочих дней. К соседнему Пскову Великому Новгороду добавились Челябинская, Курская, Томская, Смоленская и Брянская области, сообщает RT.

До 10 числа останутся дома жители Смоленской области, на два дня больше пробудут в Челябинской и Курской областях, 14 числа закончатся нерабочие дни в жителей Брянской и Новгородской областей. Дол не всего останутся дома жители Томской области, их нерабочие дни продлили до 15 ноября.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников озвучивал решение о том, что в регионе пока не планируется продлевание выходных. Несмотря на это, власти будут ориентироваться на актуальную эпидситуацию.

К примеру, сегодня, 4 ноября, глава региона отметил небольшое снижение количества заболевших за неделю, однако призвал не снижать бдительность и темпы вакцинации, ведь цифры все-равно остаются крайне высокими.