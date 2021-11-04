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Здоровье4 ноября 2021 12:11

Коронавирус в Псковской области: статистика на 4 ноября

Источник:kp.ru
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На 4 ноября в Псковской области стало известно о 287 новых случаях коронавируса. Об этом сообщил официальный Telegram-канал региона. С начала пандемии COVID-19 переболели 59 174 псковича.

Всего за два года пандемии коронавирус региональные лаборатории провели 613 721 исследование по выявлению заражений COVID-19 у псковичей. За последние сутки было изучено 2 587 мазков.

С начала выявления коронавируса в Псковской области успешно переболели им 50 794 человека. Ещё 308 закрыли свои больничные вчера.

Вновь за сутки выявлено большое количество погибших от осложнений коронавируса.