Что такое тиранники и мамонты? Псковичи пишут этнодиктант

Традиционо Псковская область подключается к Всероссийскому этнодиктанту, в этот раз горожане написали его накануне Дня народного единства.

Всего 45 минут на 30 вопросов. Для жителей Псковской области Федеральное агентство по делам национальностей подготовило локальные вопросы о регионе.

Принять участие и испытать себя на знание культур народов России ещё можно до 7 ноября. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, диктант проводится дистанционно, на портале miretno.ru.

О тех, кто уже принял участие в большом этнографическом диктанте, смотрите видеорепортаж ПАИ.