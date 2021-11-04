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Звезды4 ноября 2021 16:53

Что такое тиранники и мамонты? Псковичи пишут этнодиктант

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Источник:kp.ru
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Традиционо Псковская область подключается к Всероссийскому этнодиктанту, в этот раз горожане написали его накануне Дня народного единства.

Всего 45 минут на 30 вопросов. Для жителей Псковской области Федеральное агентство по делам национальностей подготовило локальные вопросы о регионе.

Принять участие и испытать себя на знание культур народов России ещё можно до 7 ноября. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, диктант проводится дистанционно, на портале miretno.ru.

О тех, кто уже принял участие в большом этнографическом диктанте, смотрите видеорепортаж ПАИ.