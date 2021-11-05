Невакцинированных сотрудников будут увольнять в Латвии

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Поправки к закону о контроле за распространением COVID-19 принял Сейм Латвии. Теперь работодатели имеют право увольнять сотрудников без сертификатов, подтверждающих вакцинацию или перенесенное заболевание, пишет РИА Новости.

Согласно законопроекту, работодатель официально может требовать от сотрудников COVID-сертификат. Работник, в свою очередь, должен привиться не позднее, чем через 10 рабочих дней с момента получения этого требования. Если до 15 ноября у сотрудника не будет сертификата, то работодатель имеет полное право отстранить его от исполнения обязанностей или уволить.

До момента получения сертификата сотрудник может работать удалённо. Помимо этого, у работающего в частном секторе сотрудника может сохраниться зарплата в случае отстранения. А вот в государственном секторе такой вариант невозможен.

Отмечается, что законопроект станет действительным после подписания президентом Латвии.