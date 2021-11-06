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Происшествия6 ноября 2021 9:30

Трагическое ДТП случилось на Рижском проспекте в Пскове

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Вечером 5 ноября на повороте с Рижского проспекта в деревню Родина столкнулись автомобиль «Лада Гранта» и микроавтобус «Фольксваген», в результате чего 3 человека погибли. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка».

Два человека, находившиеся в «Ладе», погибли на месте. Третья женщина, вылетевшая из машины при столкновении, умерла по дороге в больницу.

Фото: сайт ПАИ

Фото: сайт ПАИ

На месте случившегося работали сотрудники АСС, бригада скорой помощи, сотрудники Следственного комитета и ГИБДД. Обстоятельства аварии выясняются.