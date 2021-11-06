940 человек скончались от осложнений ковида в Псковской области с начала пандемии

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Жизни 940 жителей региона унёс коронавирус с начала пандемии. Четыре человека скончались за минувшие сутки. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Ещё у 292 жителей региона подтвердилась коронавирусная инфекция. Общее число инфицированных в Псковской области достигло 59 756.

Справиться с заболеванием за всё время пандемии смогли 51 403 человека. Только 303 из них закрыли больничные за прошедшие сутки.

1 983 исследования на выявления коронавируса провели медики Псковской области за последние 24 часа.