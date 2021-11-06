«Красноярск vs Псков»: известный блогер из Москвы сравнил Красноярск с Псковом

Фото: Александр Пискарев

Известный блогер и видеограф из Москвы Александр Пискарев, чей Instagram насчитывает более 20 тысяч подписчиков, сейчас путешествует по Красноярску и через фото и видео знакомит свою аудиторию с городом.

Напомним, ранее, этой осенью, путешественник побывал в Пскове и снял видео о нем. В беседе с корреспондентом kp.ru Александр Пискарев отметил, что Псков радикально преобразился с 2000-х и смело может претендовать на звание европейского города.

О Красноярске, в свою очередь, путешественник отзывается не так восторженно. При этом в сторис своего аккаунта Александр отмечает, что дизайнерские вагончики — отличительный знак внешнего облика города.

Фото: Александр Пискарев

«Но взгляду зацепиться не за что. Вообще не Псков», - поделился видеограф со своей многотысячной аудиторией тёплыми воспоминаниями о Пскове.