Врач рассказала, влияет ли коронавирус матери на новорожденного

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Главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своем Instagram-аккаунте объяснила, как влияет COVID-19 на ещё не родившегося ребёнка.

«В отношении внутриутробного инфицирования риски минимальны», — заявила Повторейко.

По словам врача, Всемирная организация здравоохранения заявляла, что матери, заболевшие коронавирусом, могут без риска продолжать кормить новорожденного грудью.к

Эсперты уверждают, что коронавирус не был обнаружен в грудном молоке, однако в нем нашли антитела к COVID-19.