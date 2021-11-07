Двух пропавших псковичей спустя месяц нашли в машине под Пустошкой

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7 ноября в Пустошкинском районе были найдены тела двух мужчин, которых разыскивали с 10 октября. Мужчин нашли в автомобиле, съехавшем в кювет, «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительным данным, двое мужчин на автомобиле ZAZ Chance попали в смертельное ДТП, в результате которого машину вынесло в кювет у дороги.

Благодаря местным жителям удалось установить, что ДТП произошло предположительно в то время, когда мужчины перестали выходить на связь, с 10 октября.

Следственно-оперативнач группа на месте выясняет обстоятельства случившегося.

ПОДРОБНОСТИ:

Полиция установила личности погибших, ими оказались Владимир Полозов и Роман Жеферский. Обоим мужчинам было по 34 года.