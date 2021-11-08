В 9 утра в понедельник начнется второй выпуск «Псковского телеграма Online»

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8 ноября в 9 утра в эфир выйдет второй выпуск программы «Псковский телеграм Online» с соведущим Александром Машкариным и Антоном Сергеевым.

«"Псковский телеграм Online" — это неформальный разговор в прямом эфире, поэтому возможны самые разные неожиданности», – напоминают ведущие проекта.

Посмотреть эфир можно на четырех интернет-площадках: YouTube-канале Псковского агентства информации, в официальной группе ПАИ во «Вконтакте», в Telegram-канале «Псковские новости», а также в Instagram-аккаунте ПАИ.