Мокрый снег прогнозируют жителям Псковской области 8 ноября

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Сегодня, 8 ноября, на территории региона ожидается облачная погода. Днем пройдут осадки в виде дождя с мокрым снегом, ночью — небольшой мокрый снег. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Умеренный ветер днем будет дуть с Запада, а ночью — с Севера.

Температура днем по области составит +2...+7, ночью — 0...-5.

По прогнозам синоптиков, в Пскове в течение дня будут идти дожди, ночью с мокрым снегом. Столбики термометров в дневные часы покажут +4...+6, ночью — -2...-4.

В Великих Луках также пройдут дожди, ночью переходящие в мокрый снег. Температура днем будет держаться в пределах +3...+5, ночью — -2...-4.