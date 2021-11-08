Ещё 289 случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в Псковской области

.

У 289 жителей региона подтвердился коронавирус за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Общее число зафиксированных случаев в регионе достигло 60 336.

Справиться с заболеванием с начала пандемии смогли 52 002 жителя Псковской области. 298 из них закрыли больничные за минувшие сутки.

Почти 621 тысячу тестирований на выявление ковида провели псковские медики за всё время пандемии. Только 1 179 тестов было проведено за последние сутки.

Глава региона отметил, что эпидситуация остаётся непростой, однако вместе с этим вероятность скорого прохождения пика распространения коронавируса есть.