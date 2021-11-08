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Звезды8 ноября 2021 11:08

Стало известно о «невероятной» посещаемости Псково-Изборского музея-заповедника в нерабочие дни

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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В выходные дни Псково-Изборский объединенный музей-заповедник посетили 340 туристических групп. Об этом сообщила руководитель учреждения Светлана Мельникова в эфире второго выпуска нового видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм Online» 8 ноября.

«С 30 октября по 7 ноября музей показал невероятный результат», - отметила спикер.

По её словам, 340 групп за пять нерабочих дней — это ещё не окончательная статистика.

Напомним, единственными местами культуры, открытыми в нерабочие дни, были театры и музеи.