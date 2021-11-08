Два мировых рекорда побила уроженка Псковской области на соревнованиях по зимнему плаванию

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Пловчиха Алена Савунова из Великих Лук обновила два мировых рекорда на первых всероссийских стартах по зимнему плаванию сезона 2021–2022 годов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

С 4 по 7 ноября на базе водной станции ЦСКА во Владивостоке прошли Осенний чемпионат России, 1-й этап открытого Кубка России и Русский открытый кубок Тихого океана по зимнему плаванию.

Алёна Савунова стала лучшей в своей возрастной группе А2 (15-19 лет) на 25 метрах вольным стилем с результатом 00:13,31. Это время прохождения дистанции стало абсолютным мировым рекордом. Более того, лучший результат за всю историю уроженка Псковской области показала на той же дистанции, но уже баттерфляем. Спортсменка преодолела 25 метров за 00:14.60, обновив мировой результат на одну десятую секунды.

Помимо этого, с результатом 01:24,90 Алёна Савунова победила на стометровке брассом и забрала две награды высшей пробы по своему возрасту на 25 метрах брассом и 50 метрах вольным стилем.

Отметим, около 170 пловцов со всей России приняли участие в соревнованиях.