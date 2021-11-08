Поиски мальчика из Instagram стали одной из самых популярных новостей недели

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По итогам прошедшей недели (с 31 октября по 7 ноября) портал Псковское агентство информации снова стало самым цитируемым СМИ региона. С индексом в 3,86 и количеством сообщений в 1 190 обошло конкурентов, у которых эти показатели составили 2,02 и 395 соответственно. В топ-5 также вошли ГТРК «Псков», luki.ru и «МК Псков».

Сообщения портала появлялись в следующих рубриках: власть, здоровье и медицина, транспорт, ЧП, общество и социальная сфера, силовые структуры, культура и искусство, наука и образование. Чаще других ПАИ цитировали «Известия», Lenta.ru, «Невские новости», «БезФормата Псков».

Отметим, рейтинг составлен на основе данных сервиса «Медиалогия», который анализирует 207 порталов Псковской области. По этим показателям в десятку самых цитируемых также вошла интернет-газета «Псковская правда».

Отметим, что по итогам октября, ПАИ также стало самым цитируемым СМИ региона.