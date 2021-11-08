Жизни ещё семи человек унёс коронавирус в Псковской области

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Семь смертей от осложнений COVID-19 зарегистрировали в регионе за минувшие сутки. Такие данные приводятся на портале стопкоронавирус.рф.

Общее число летальных исходов в Псковской области с начала пандемии достигло 954.

По данным на 8 ноября, в общей статистики инфицированных насчитывается 60 336 случаев заражения COVID-19. Только у 289 человек коронавирус подтвердился за прошедшие сутки.

Выздороветь за всё время пандемии удалось 52 002 пациентам. 289 из них выписались из медучреждений Псковской области за последние сутки.