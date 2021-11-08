Псковских водителей предупреждают о сильном снеге во второй половине дня

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Сильный мокрый снег прогнозируют в Псковской области во второй половине дня. Об этом сообщает Псковский ЦГМС – филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Дождь и мокрый снег — повод для водителей быть ещё более внимательными на дорогах. Специалисты рекомендуют автовладельцам увеличить дистанцию, избегать внезапных торможений и ограничить скорость.

В случае налипания мокрого снега также не стоит пользоваться электронагревательными приборами для обогрева помещений, так как это может привести к воспламенению электропроводки.

В случае экстренных ситуаций обращайтесь по телефону 01.