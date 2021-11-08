Псковским организациям разрешили провести новогодние корпоративы

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников внес изменения в указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения...», разрешив псковичам организовывать корпоративные мероприятия.

Согласно документу, с 8 ноября в Псковской области разрешается проводить банкеты, корпоративы и иные массовые мероприятия при определенных условиях.

Организаторы мероприятий, оказывающие услуги, должны быть вакцинированны и иметь при себе соответствующий документ. В список таких лиц входят: ведущие, фотографы, видеооператоры и др.

Всем присутствующим на мероприятии лицам необходимо иметь при себе справку о вакцинации от коронавируса или сертификат о перенесенном заболевании (не позднее 6 месяцев).

Тем псковичам, которые имеют медицинский отвод от вакцинации, необходимо будет подготовиться и сдать ПЦР-тест не ранее, чем за три дня до мероприятия. Присутствие этого человека возможно только при отрецательном тесте и предъявлении подтверждающего документа.

Проведение театрально-зрелищных мероприятий ограничивается по времени. С 23:00 до 6:00 на них действует запрет.