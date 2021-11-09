До -6 обещают синоптики жителям Псковской области 9 ноября

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Сегодня, 9 ноября, на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Днем и ночью преимущественно без осадков. Лишь утром по западным районам возможен снег, мокрый снег, в отдельных районах с дождем. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Псковских водителей предупреждают о гололедице в отдельных местах.

По сообщениям синоптиков, умеренный ветер в дневные часы будет дуть с Запада, а ночью его направление сменится на южное.

Температура днем по области составит 0...+2, ночью — -1...-6.

В Пскове в целом ожидается сухой день, лишь утром возможен мокрый снег, переходящий в дождь. Днём столбики горожан покажут 0...+2, ночью — -1...-3.

В Великих Луках осадки не прогнозируются. Дневная температура не поднимется выше +1, а ночью столбики термометров опустятся до -4...-6.