17-летняя жительница Пскова похищала деньги с банковских счетов по собственной схеме мошенничества

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17-летнюю псковичку подозревают в совершении трёх краж, совершенных с банковских счётов. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Псковской области, в её отношении уже возбуждено три уголовных дела.

Осенью 2021 года подозреваемая просила телефоны у случайных прохожих, как правило, юношей, чтобы сделать важный звонок. В это время с помощью быстрого перевода псковичка похищала с банковских счетов потерпевших от одной до четырёх тысяч рублей.

В данный момент подельники девушки и все их преступления устанавливаются.

Жителей Псковской области призывают быть бдительными и не передавать свои гаджеты в руки незнакомцев.