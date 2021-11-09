Видео из «заколдованного сада» Псковской области посмотрели свыше 5 млн человек

Фото из Instagram Полины Чех

Более 5 млн просмотров набрал видеоролик блогера Полины Чех (@pochekh) из усадьбы Ореховно в Пустошкинском районе, которую девушка назвала «заколдованным садом».

На видео снята Полина, бегущая в длинном платье по аллеям Ореховно. В паре с оператором Анастасией Мишиной (@cheshir.a) девушка посетила Псковщину в октябре, застав самые яркие краски осени.

Отметим, 5 млн просмотров — рекорд для блогера. Предыдущий максимум был зафиксирован на видео, которое набрало 900 тысяч просмотров.

Ставшее популярным видео Полины набрало 538 тысяч лайков. В подписе к видеоролику девушка напомнила, что усадьба Ореховно была построена ландшафтным дизайнером в память о своей рано ушедшей матери, которая питала особую любовь к Псковской земле.

«Мы с Настей упорно называли ее Орехово, а Маша и вовсе Орешкино. Сошлись во мнении, что буква «н» лишняя, в отличие от любого другого элемента в самом оформлении парка. Здесь все на своих местах: даже я в алом платье на фоне осенней лозы», - написала Полина Чех под видео.