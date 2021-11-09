Известный хирург умер в Псковской области

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Вчера, 8 ноября, в Псковской области скончался заслуженный врач РФ, кандидат медицинских найк, врач-хирург псковского противотуберкулезного диспансера Александр Васильев. Об этом kp.ru сообщили в медучреждении.

«Всегда спокойный, доброжелательный и отзывчивый Александр Анатольевич пользовался безграничным уважением работников учреждения и коллег», — отметили в медучреждении.

Александр Васильев ушел на 75-м году жизни, проработав в медицинской сфере порядка 50 лет. Коллеги заслуженного врача выражают глубокие соболезнования и отмечают, что Александр Васильев был профессионалом от бога и человеком, неравнодушным к чужим проблемам.