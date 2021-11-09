Стало известно, как будут выглядеть новые лифты в многоэтажках Пскова

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До конца 2021 года в Пскове планируется заменить более 100 лифтов. В шести многоэтажках города лифты уже установили, а пять подъездов даже прошли приемку и введены в эксплуатацию. Об этом сообщает Фонд капитального ремонта Псковской области.

Новые лифты выполнены в современном дизайне, они светло-серого цвета с защитным антивандальным покрытием. Внутри кабины расположено большое зеркало и поручень, кнопки вызова лифта имеют приятную подсветку.

Новое лифтовое оборудование имеет повышенную плавность хода и шумоизоляцию. Двери открываются плавно и бесшумно.

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По программе ускоренной замены лифтового оборудования на территории Пскова, запущены в работу 5 лифтов в двух домах на улице Коммунальной, 75А (два лифта) и на улице Рокоссовского, 11 (три лифта).

Уже установлены, но еще не введены в эксплуатацию 9 лифтов по адресам: улица Рокоссовского, 1, улица Коммунальная 69, 69А и 75. Запустить кабины планируется в ближайшее время.

Планируется заменить лифты до конца года на улицах: Коммунальная, Рокоссовского, Бастионная, Индустриальная, Инженерная, Западная, Байкова, Рижский проспект, Юбилейная,Труда и Кузбасская дивизия.

Работами по замене лифтов занимается организация ООО «Щербинский лифтостроительный завод». При замене лифтового оборудование производится обновление не только лифтовых кабин с оборудованием, но и направляющих в шахтах лифтов, двигателей и лебедок. Подлежат замене электросети и системы диспетчеризации, проводятся пуско-наладочные работы.