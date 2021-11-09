Ещё четыре жителя Псковской области скончались от осложнений коронавируса

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Четыре пациента с ковидом умерли за минувшие сутки в регионе. Общее число смертей от коронавирусной инфекции достигло 958. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

У 294 жителей региона подтвердился COVID-19 за последние 24 часа. По последним данным, в статистике инфицированных числится 60 630 человек.

52 298 человек победили коронавирус с начала пандемии в Псковской области. 296 из них выписались из медучреждений за последние сутки.

1 787 тестирований на выявление ковида провели псковские медики за минувшие сутки.