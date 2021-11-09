Собрать средства на строительство нового приюта для бездомных животных просят помочь псковичей

Фото: сайт ПАИ

Оказать посильную финансовую помощь для строительства нового приюта для бездомных животных просит псковичей зоозащитная организация «Шанс».

Как рассказывают зоозащитники, в этом году цена на строительные материалы выросла в 5-6 раз. Чтобы закупить необходимые брусья, доски, саморезы и ОСБ, необходимо собрать более 300 тысяч рублей.

Отметим, строительство приюта осуществляется волонтёрами на безвозмездной основе.

«Мы пашем не покладая рук. У многих из нас сорваны спины, потянуты связки на локтях и коленях», - делится руководитель приюта Мария Величко.

Фото: сайт ПАИ

Она также добавила, что новый приют поможет уменьшить количество бездомных животных на улицах и обеспечить безопасность горожан.

«Этот проект вполне реально осуществить, но только всем вместе. Большая часть работы уже сделана, осталось чуть-чуть до завершения первого этапа. Помогите нам!» - просят зоозащитники неравнодушных псковичей.

Реквизиты для перечисления средств указаны в сообществе «Шанса» в социальной сети «ВКонтакте».