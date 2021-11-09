В Старом Изборске скорбят в связи со смертью известной художницы Аллы Фроловой

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Директор государственного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская сообщила о смерти известного в Санкт-Петербурге театрального художника, большого мастера сценографии и театрального костюма, члена союза художников России Аллы Фроловой. Об этом Дубровская сообщила в официальном сообществе музея-заповедника «Вконтакте».

«От имени Государственного музея-заповедника «Изборск» выражаю искренние соболезнования родным, близким, коллегам Фроловой Аллы Анатольевны. Трагически оборвалась жизнь. Не стало прекрасного человека, которого мы в Изборске знали, очень любили и уважали», – сообщила Наталия Дубровская.

По словам директора музея-заповедника «Изборск», Алла Фролова всем сердцем полюбила Изборск, Печоры, ее выставки продолжают работать и радовать людей. В Усадьбе Шведова, в Изборске, с большим успехом проходит выставка кукол Фроловой «Двенадцать месяцев». Ее работы экспонируются в Пушкинских горах, Санкт-Петербурге, Москве и дже в Вероне (Италия).

Как отметила Наталия Дубровская, Лучше, об Алле Фроловой не скажешь лучше, чем это сделал известный искусствовед Савва Ямщиков: «Индивидуальность и самобытность объединены у Аллы Фроловой духовной основой художественных поисков, основой чисто петербуржской, отличающейся необычной тактичностью, строгой требовательностью к себе и непоказной скромностью».