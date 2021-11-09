Ещё у 295 жителей Псковской области подтвердился COVID-19 за сутки

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295 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Псковской области за сутки. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По последним данным, 60 925 человек заразились коронавирусом с начала пандемии.

52 499 человек справились с заболеванием, только 201 из них выписались из медучреждений Псковской области за прошедшие сутки.

1 517 исследований на выявление ковида провели медики региона за последние 24 часа.

Кроме того, Михаил Ведерников добавил, что очаг в пансионате «Кривск» Печорского района сняли с контроля Роспотребнадзора.