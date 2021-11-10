Принять участие в переписи населения могут псковичи до 14 ноября на Госуслугах

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Всероссийская перепись населения продлится до 14 ноября 2021 года. Об этом сообщается на портале Госуслуги.

Принять участие в масштабном социологическом опросе могут граждане России, а также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории России.

Напомним, поучаствовать в переписи населения можно электронно. Для этого необходимо быть зарегистрированным на сайте Госуслуг.

Начнут прохождение переписи населения авторизованные пользователи с заполнения электронного переписного листа. На этом этапе вам предстоит указать данные о себе, проживающих с вами членах домохозяйства и о жилищных условиях.

После заполнения переписного листа необходимо отправить его на обработку для получения QR-кода. Он, в свою очередь, поступит вам на почту и в личный кабинет Госуслуг.

Полученный QR-код нужно будет показать переписчику до 14 ноября. Штрихкод позволит не отвечать на вопросы переписного листа повторно.

Официальные итоги переписи населения будут опубликованы в несколько этапов до конца 2022 года.

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