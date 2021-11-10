Стало известно, какие концерты Псковской филармонии доступны для студентов и старшеклассников бесплатно

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Ряд концертов Псковской филармонии смогут посетить студенты и школьники от 14 лет по «Пушкинской карте» в ноябре и декабре. Среди доступных культурных мероприятий указан также балет «Лебединое озеро» в исполнении Имперского Русского Балета и Губернаторского симфонического оркестра. Об этом сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Напомним, по «Пушкинской карте» с тремя тысячами рублей на счету россияне в возрасте от 14 до 22 лет могут посещать учреждения культуры, а именно музеи, театры и филармонии.

В Псковской области по «Пушкинской карте» можно сходить в «Великолукский драматический театр», «Городской культурный центр», «Театрально-концертную дирекцию», «Дом офицеров», «Военно-исторический музей-заповедник», «Бежаницкий историко-культурный центр Философовых» и «Порховский краеведческий музей».

Кроме того, молодёжь может культурно просветиться и в местах федерального значения. Ими стали «Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское»; «Псково-Изборский объединенный музей-заповедник» и Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина – филиал ФГБУК «Национальный драматический театр России (Александринский театр)».

Добавим, в 2022 году на карту будет начислено уже пять тысяч рублей.