Процедура регистрации брака изменилась в Псковской области

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Временные ограничения по числу гостей на государственной регистрации заключения брака ввели в Псковской области. Соответствующий документ был опубликован на портале нормативно-правовых актов региона.

С 8 ноября максимальное количество присутствующих на церемонии — не более 30 человек. При этом гости должны соблюдать ряд ограничительных мер. Например, у достигшего 18 лет приглашённого должен быть один из двух документов: о полном курсе вакцинации от коронавируса, либо о перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев.

Владельцам медотвода будет необходимо подтверждение противопоказаний к прививке и тест ПЦР, сделанный не ранее, чем за 3 дня до мероприятия.

В случае отсутствия этих документов у жениха или невесты на регистрацию пустят только фотографа или видеооператора. К слову, каждый из них должен быть привит.

Помимо этого, все гости мероприятия должны соблюдать социальную дистанцию и быть в масках. Вместе с этим присутствующим необходимо будет замерить температуру и обработать руки дезинфицирующими средствами.