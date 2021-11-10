Непроходимые лужи образовались на новом тротуаре около «Стекляшки» в Пскове

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Горожане пожаловались на непроходимые лужи, образовавшиеся во время утреннего дождя у ТЦ «Стекляшка» на улице Советской в Пскове. Об этом псковичи сообщили в редакцию «Комсомольской правды в Пскове» и прислали доказательства в виде фотографий.

«Сегодня утром шла на работу и промочила все ноги у Стекляшки. Обидно, ведь там совершенно новый тротуар сделали. Что самое интересное, тот же самый тротуар после арки совершенно не залило водой», – отметили читатели.

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На фотографиях видно, что разница между двумя местами одного и того же тротуара – в щелях между плиткой. Там, где нет луж, между камнями плитки есть щели, поэтому вода не скапливается на поверхности. А на фото справа плитка слишком плотно уложена и нет возможности воде уходить.

«Скоплению луж у Стекляшки несомненно способствует труба у кафешки, она заканчивается на середине здания и вода с крыши просто хлещет по ней, сливаясь на тротуаре в огромную непроходимую реку», – добавил пскович.