Врачи спасли малыша псковички с тяжжлой формой коронавируса

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Псковские врачи спасли новорождённого женщины с высоким поражением лёгких вследствие коронавирусной инфекции. Об этом сообщила главный врач Псковской инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

Врач рассказала, что 27-летняя псковичка поступила в инфекционную больницу на 35-й неделе беременности со степенью поражения лёгких более 50%.

Помимо дыхательной недостаточности, состояние беременной осложнялось тошнотой, рвотой, отеками и повышенным артериальным давлением.

Ночью беременную в срочном порядке транспортировали в Псковский перинатальный центр, где произвели кесарево сечение.

Как поделилась спикер, малыш появился на свет здоровым, несмотря на преждевременные роды.

«Маму снова вернули в инфекционную больницу, пациентка остаётся в реанимации, врачи прикладывают все силы на её спасение», - рассказывает Анастасия Повторейко.

На сегодняшний день у жительницы Пскова диагностируется ряд тяжелых лёгочных осложнений. Однако насыщенность организма кислородом держится на хорошем уровне.

«Пациентка коморбидная [одновременно протекают несколько заболеваний, - прим kp.ru], с ожирением, есть анемия, и она не вакцинированная», - добавила спикер.

Главврач также заявила, что дальнейшая тактика лечения определится на консилиуме.