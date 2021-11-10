В Пскове пожарные спасли женщину, на полной скорости съехавшую в реку

Пожарные спасли псковичку, которая за рулём собственного автомобиля съехала в реку Милевку на полной скорости. Видео спасения опубликовал Telegram-канал «Псковская сводка».

Женщина 43-х лет не справилась с управлением, проезжая по улице Ипподромной. В результате съезда с проезжей части в сторону реки Милевки, водитель застряла в искареженном авто.

Пожарные и скорая извлекли пострадавшую из машины и оказали первую помощь. В настоящее время специалистами принято решение стабилизировать автомобиль, чтобы предотвратить его повторное опрокидывание.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками ДПС, прибывшими на место происшествия.