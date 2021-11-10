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Здоровье10 ноября 2021 23:09

Около 300 новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Псковской области за сутки

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Ещё 295 человек заразились коронавирусной инфекцией в регионе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По последним данным, с начала пандемии диагноз коронавирус поставили 61 220 жителям региона.

С марта 2020 года побороть заболевание в Псковской области смогли 52 692 человека. 193 жителя региона выписались из псковских медучреждений за последние сутки.

Глава региона также сообщил, что единственный активный очаг коронавируса в Пушкиногорском доме ветеранов сняли с контроля Роспотребнадзора.

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