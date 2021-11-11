Стало известно, какой месяц зимы будет самым холодным

Фото: Арсений Тимашов

Метеорологи центра «Фобос» заявили, когда псковичам ждать самых сильных морозов предстоящей зимой 2021 – 2022 года. Ранее синоптики рассказали, когда в Псковской области установится снежный покров.

В большинстве регионов Европейской части России зимой будут главенствовать циклоны, а это значит, что псковичи могут ждать пасмурной и снежной погоды. Циклоны будут настигать Россию с Северо-Запада и принесут теплый и влажный североатлантический воздух.

Из-за теплого ветра весь зимний сезон будет на 2 градуса теплее обычной климатической температуры. Самым прохладным месяцем окажется январь – средняя месячная температура будет ближе к норме.

Зима ожидается неустойчивая, морозы будут сменять оттепель, а понижение температур в самые холодные дни не достигнет -30 градусов.