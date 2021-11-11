Работу общественных туалетов планируют наладить в Пскове

Фото: Instagram Бориса Ёлкина

Ряд проблем с работой модульных туалетов планируют разрешить в Пскове. Об этом этом сообщил и.п. главы администрации города Борис Елкин в своём Instagram-аккаунте.

Чиновник пообещал горожанам, что в первую очередь будет разработана схема подключения модульных туалетов к центральной канализации. Кроме того, планируется провести инвентаризацию, заменить программное обеспечение и решить вопросы обслуживания.

Фото: Instagram Бориса Ёлкина

Борис Ёлкин также отметил, что в связи с введением QR-кодов для посещения организаций города стало поступать много обращений по поводу работы общественных туалетов.

«Будем поэтапно решать эту проблему!» - пообещал и. п. главы администрации Пскова.