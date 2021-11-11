При ухудшении эпидситуации в Псковской области могут ввести QR-коды в транспорте

На оперштабе по борьбе с распространением коронавируса в России подтвердили разработку закона о внедрении системы проезда в поездах и самолетах только при предъявлении QR-кодов, сообщают федеральные СМИ.

Согласно инициативы, такую меру регионы смогут ввести исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации и по решению местных властей. Данную меру предложено ввести до лета 2022 года.

Местные власти при решении ввести данное антиковидное ограничение, обязуются обеспечить возможность посещения людьми транспорта по QR-коду о прививке, болезни или сертификате по медотводу от вакцинации с отрицательным ПЦР-тестом.

Инициатива учитывает перелеты на самолетах или поездки в поездах. При этом пассажиру необходимо будет предоставить документ о наличие иммунитета к коронавирусу.

Данный инициатива вступит в силу только после ее передачи оперштабом в Госдуму и подписания президентом.