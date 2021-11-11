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Общество11 ноября 2021 15:52

Псковский тренер об оптимальном возрасте для начала занятий фигурным катанием: «в 5 лет это сложно»

Источник:kp.ru
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В Псковской области в фигурное катание берут детей с 4 лет, по мнению инструктора-методиста спортивной школы «Олимп» Татьяны Семилетовой, начинать заниматься в 5 лет — «это сложно». Об этом тренер сообщила на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Сам вид спорта очень трудно координационный. Все эти двойные прыжки сложные. Для нашего Псковского катания это большое достижение. По мере сил стараемся развивать фигурное катание в Пскове», - заявила Татьяна Семилетова.

Эксперт отметила, что для нашего региона фигурное катание является новым спортом и только один тренер из Пскова, все остальные – приезжие, из Москвы. Однако спортшкола стремится к профессиональной подготовке спортсменов.

Когда можно будет говорить о результатах подрастающих спортсменов, рассказала президент региональной Федерации фигурного катания на коньках Псковской области Юлия Зайцева. Она отметила, что наблюдать успехи мы сможем только тогда, когда в Псковской области «воспитают своих тренеров, которые отучатся и вернутся обратно» на родину.