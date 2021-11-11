Переписчики Пскова и Великих Лук могут бесплатно ездить автобусах до 14 ноября

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Для работников, собирающих данные в рамках переписи населения в 2021 году, ввели бесплатный проезд в городских автобусах Пскова и в Великих Лук с 25 октября по 14 ноября. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе комитета по транспортному и дорожному хозяйству Псковской области.

Переписчики смогут ездить в автобусах ГППО «Псковпассажиравтотранс» и ГППО «Славяне» без оплаты, предъявив удостоверение переписчика, паспорт и экипировку.

Бесплатным проезд будет в автобусах Пскова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 14А, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 30. В Великих луках: 13.

Такое решение было принято в связи с высокой значимостью переписчиков в развитии социально-экономического потенциала региона и всей страны.

Псковичи еще могут принять участие в переписи населения через портал «Госуслуги». Переписаться смогут граждане с подтвержденной и стандартной учетной записью.